Ovo treba ispoštovati na Božić: običaji i verovanja za praznik rođenja

Božić je praznik rađanja novog života, koji se kod Srba obeležava najlepšim verskim običajima i obredima.

Svi ti običaji imaju za cilj da se Bog umoli da sačuva i uveća porodicu i imanje domaćina. Otuda se Božić smatra i najradosnijim porodičnim praznikom koji se slavi tri dana - dan posle Božića je spomen Sabora Bogorodice, a zatim Sveti arhiđakon Stefan. Sa Vaskrsom i Duhovima (Sveta Trojica), Božić spada u tri najveća hrišćanska praznika, a od jula 2001. je u Srbiji jednodnevni državni praznik. Nijedan praznik ne sadrži više narodnih običaja koji su se održali do