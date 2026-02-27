Putevi Srbije: Zbog radova u zoni petlje Autokomanda u Beogradu izmenjen saobraćaj do 24. maja

Danas pre 9 sati  |  Beta
Putevi Srbije: Zbog radova u zoni petlje Autokomanda u Beogradu izmenjen saobraćaj do 24. maja

Putevi Srbije objavili su danas da je zbog sanaciji stubova nadvožnjaka u zoni petlje Autokomanda moto-puta M-11 u Beogradu do 24. maja zauzeta krajnje desna saobraćjna traka, u smeru ka Novom Beogradu.

Zato se u smeru Niš – Beograd saobraćaj odvija saobraćajnom trakom za preticanje i trakom za preticanje suprotnog smera. U smeru Beograd – Niš saobraćaj se odvija voznom saobraćajnom trakom i krajnje desnom saobraćajnom trakom. Apelovali su na vozače da poštuju saobraćajnu signalizaciju postavljenu na tom mestu i uspore.
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Radovi na autokomandi do 24. Maja: Izmenjen režim saobraćaja na moto-putu M-11, zauzeta desna traka ka Novom Beogradu

Radovi na autokomandi do 24. Maja: Izmenjen režim saobraćaja na moto-putu M-11, zauzeta desna traka ka Novom Beogradu

Kurir pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

NišPutevi Srbije

Društvo, najnovije vesti »

Kuba tvrdi da su osobe koje je ubila na gliseru pokušavale da se infiltriraju iz SAD

Kuba tvrdi da su osobe koje je ubila na gliseru pokušavale da se infiltriraju iz SAD

Beta pre 3 sata
Kuba tvrdi da su osobe koje je ubila na gliseru pokušavale da se infiltriraju iz SAD

Kuba tvrdi da su osobe koje je ubila na gliseru pokušavale da se infiltriraju iz SAD

Serbian News Media pre 3 sata
Kuba tvrdi da su osobe koje je ubila na gliseru pokušavale da se infiltriraju iz SAD

Kuba tvrdi da su osobe koje je ubila na gliseru pokušavale da se infiltriraju iz SAD

Radio sto plus pre 3 sata
Manija čeličnih ograda

Manija čeličnih ograda

Radar pre 4 sati
Radovi na autokomandi do 24. Maja: Izmenjen režim saobraćaja na moto-putu M-11, zauzeta desna traka ka Novom Beogradu

Radovi na autokomandi do 24. Maja: Izmenjen režim saobraćaja na moto-putu M-11, zauzeta desna traka ka Novom Beogradu

Kurir pre 4 sati