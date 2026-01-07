SAD potvrdile da su zaplenile tanker koji je plovio pod ruskom zastavom

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
SAD potvrdile da su zaplenile tanker koji je plovio pod ruskom zastavom

VAŠINGTON - Evropska komanda Sjedinjenih Američkih Država potvrdila je danas da je američka vojska zaplenila naftni tanker "Marinera" koji je plovio pod ruskom zastavom zbog kršenja američkih sankcija.

U saopštenju se navodi da je brod zaplenjen u Severnom Atlantiku na osnovu naloga koji je izdao američki savezni sud, prenosi NBC njuz. Dodaje se da su zaplenu izveli pripadnici američkog Ministarstva pravde i Ministarstva odbrane. Mediji su naveli da je brod, koji je navodno povezan sa Venecuelom, preimenovan u "Marinera" i da je prethodnih dana bežao od američke potere u Atlantiku. Prethodno je RT javila da su se na palubu broda iskrcale američke oružane snage i
