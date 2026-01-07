Mir Božji, Hristos se rodi: Pravoslavni vernici danas slave Božić

Pravoslavni vernici će danas po julijanskom kalendaru proslaviti Božić, uspomenu na dan rođenja Isusa Hrista, kao jedan od najznačajnijih i najradosnijih hrišćanskih praznika.

Vernici se na Božić tradicionalno pozdravljaju sa „Mir Božji, Hristos se rodi – Vaistinu se rodi“. U Hramu Svetog Save proslava Božića počela je služenjem ponoćne liturgije. Najradosniji hrišćanski praznik 7. januara, pored Srpske pravoslavne crkve, proslavljaju Ruska pravoslavna crkva, Jerusalimska patrijaršija, Sveta Gora, starokalendarci u Grčkoj i egipatski Kopti, koji poštuju julijanski kalendar. Kod Srba se Božić i praznici povezani sa njim proslavljaju