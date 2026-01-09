Još jedan ledeni dan u Srbiji - temperatura do minus 11

RTV pre 44 minuta
Još jedan ledeni dan u Srbiji - temperatura do minus 11

NOVI SAD, BEOGRAD - U Srbiji je na snazi četvrti stepen pripravnosti, a prognoza za danas najavljuje ledenau kišu. Jutarnja temperatura i do minus 11 stepeni, najavljeni su novi slojevi leda pri tlu, veoma opasna i za pešake i za vozače. U ovom trenutku svi državni putevi prvog i drugog reda, prilazi graničnim prelazima kao i planinskim centrima prohodni su za saobraćaj na celoj teritoriji Srbije. Na snazi je zabrana za šlepere, na teritoriji Bačke, Zapadne Srbije i Zaječara. Vanredna situacija proglašena

- Gojković: Situacija veoma teška, bez struje oko 8.400 domaćinstava u valjevskom kraju Gradonačelnik Valjeva Lazar Gojković izjavio je danas da je oko 8.400 domaćinstava u valjevskom kraju bez električne energije i da su veliki problemi na dalekovodima Kamenica i Rovni, kao i na dalekovodu od Brankovine ka Goloj glavi. - Stefanović: Pojedina sela šest dana bez struje, pojačane ekipe montera na terenu Predsednik opštine Krupanj Mladen Stefanović izjavio je danas da
