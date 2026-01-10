Premijer Macut: U Majdanpeku proradio dalekovod, struja uskoro u svim delovima grada

Blic pre 2 sata
Premijer Macut: U Majdanpeku proradio dalekovod, struja uskoro u svim delovima grada
Istaknuto je da se broj kvarova na distributivnoj mreži u Srbiji smanjuje Premijer zahvalio svim ekipama koje na terenu rade na normalizaciji stanja U Majdanpeku je večeras proradio dalekovod i u rad se puštaju se bolnica, hitna pomoć i toplana, saopšteno je večeras iz Vlade Srbije nakon razgovora premijera prof. dr Đura Macuta sa vršiocem dužnosti direktora Elektrodistribucije Srbije Biljanom Komnenić povodom aktuelne situacije u snabdevanju električnom energijom
