Macut: Struja počela da stiže u Majdanpek

Dalekovod u Majdanpeku je proradio, prioritet za snabdevanje u tom gradu imaće bolnica, hitna pomoć i toplana, a struja bi uskoro trebala da dolazi u deo po deo grada, saopštio je premijer Đuro Macut putem svog zvaničnog Instagram naloga.

U njemu se navodi da je predsednik vlade Srbije večeras o situaciji sa snabdevanjem strujom i problemima na terenu razgovarao sa v.d. direktora Elektrodistribucije Srbije Biljanom Komnenić, koja je rekla da se broj kvarova na distributivnoj mreži u Srbiji smanjuje. Tom prilikom je Komnenić navela i da je do sada otklonjeno više desetina kvarova, da se usled vremenskih prilika pojavljuju novi, a da je na terenu danonoćno 184 ekipa Elektrodistribucije Srbije sa 612