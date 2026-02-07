N1: U S. Makedoniji pronađeno 40 tona marihuane

U Severnoj Makedoniji je pre dva dana, zaplenjena rekordna količina marihuane, čak 27 tona, i to nedelju dana nakon što je i u Srbiji zaplenjena, takođe, rekordna količina droge, odnosno pet tona marihuane.

Ispostavilo se da su ova dva slučaja povezana i na tragu te veze, iz Skoplja, ovog prepodneva, izveštava Žana Bulajić za N1. Pre dva dana u Severnoj Makedoniji zaplenjeno je 27 tona marihuane, samo nedelju dana pošto je u Srbiji zaplenjeno pet tona. Međutim, kako javlja reporterka N1 iz Skoplja, sinoć se pojavila nezvanična informacija, koju prenose makedonski mediji, da cifra od 27 tona nije konačna, već da je zaplenjeno čak 40 tona – 30 tona u Strumici, a 10 u