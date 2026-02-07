N1: U S. Makedoniji pronađeno 40 tona marihuane

Danas pre 7 sati  |  N1
N1: U S. Makedoniji pronađeno 40 tona marihuane

U Severnoj Makedoniji je pre dva dana, zaplenjena rekordna količina marihuane, čak 27 tona, i to nedelju dana nakon što je i u Srbiji zaplenjena, takođe, rekordna količina droge, odnosno pet tona marihuane.

Ispostavilo se da su ova dva slučaja povezana i na tragu te veze, iz Skoplja, ovog prepodneva, izveštava Žana Bulajić za N1. Pre dva dana u Severnoj Makedoniji zaplenjeno je 27 tona marihuane, samo nedelju dana pošto je u Srbiji zaplenjeno pet tona. Međutim, kako javlja reporterka N1 iz Skoplja, sinoć se pojavila nezvanična informacija, koju prenose makedonski mediji, da cifra od 27 tona nije konačna, već da je zaplenjeno čak 40 tona – 30 tona u Strumici, a 10 u
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

U Severnoj Makedoniji pronađeno 40 tona marihuane: Najveća zaplena u istoriji države

U Severnoj Makedoniji pronađeno 40 tona marihuane: Najveća zaplena u istoriji države

Mondo pre 47 minuta
Krijumčarenje pod maskom medicine: Manipulacije kanabisom u Sjevernoj Makedoniji

Krijumčarenje pod maskom medicine: Manipulacije kanabisom u Sjevernoj Makedoniji

Slobodna Evropa pre 2 sata
MUP Severne Makedonije: Zaplenjena velika količina marihuane, utvrđujemo da li nedavno pronađena marihuana u Srbiji potiče iz…

MUP Severne Makedonije: Zaplenjena velika količina marihuane, utvrđujemo da li nedavno pronađena marihuana u Srbiji potiče iz naše zemlje

Insajder pre 2 sata
U Makedoniji zaplenjeno 40 tona marihuane! Deo pronađen u firmama, deo iznošen kombijima i kamionima: Sve povezano sa…

U Makedoniji zaplenjeno 40 tona marihuane! Deo pronađen u firmama, deo iznošen kombijima i kamionima: Sve povezano sa rekordnom zaplenom droge kod Kruševca

Blic pre 2 sata
Marihuana zaplenjena u Makedoniji "pruža pipke" do porodice Zaev

Marihuana zaplenjena u Makedoniji "pruža pipke" do porodice Zaev

N1 Info pre 3 sata
Reporterka N1 iz Skoplja: Zaplenjeno čak 40 tona marihuane, prema poslednjim nezvaničnim informacijama

Reporterka N1 iz Skoplja: Zaplenjeno čak 40 tona marihuane, prema poslednjim nezvaničnim informacijama

N1 Info pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

MarihuanaSkopljeMakedonijaSeverna Makedonija

Društvo, najnovije vesti »

Ovaj toskanski gradić sve više osvaja putnike željne mira, termalnih izvora i dobre hrane

Ovaj toskanski gradić sve više osvaja putnike željne mira, termalnih izvora i dobre hrane

Danas pre 1 sat
Protest zbog rušenja mosta u Nišu

Protest zbog rušenja mosta u Nišu

Danas pre 1 sat
Više javno tužilaštvo u Beogradu negoduje zbog tvrdnji tužioca Nenadića

Više javno tužilaštvo u Beogradu negoduje zbog tvrdnji tužioca Nenadića

Radio 021 pre 23 minuta
Manje papira, više klikova: Koliko eUprava zaista olakšava život građanima Srbije

Manje papira, više klikova: Koliko eUprava zaista olakšava život građanima Srbije

Newsmax Balkans pre 8 minuta
Svaka reč se računa - čak 60 odsto dece žrtve vršnjačkog nasilja

Svaka reč se računa - čak 60 odsto dece žrtve vršnjačkog nasilja

RTS pre 3 minuta