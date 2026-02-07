Marihuana zaplenjena u Makedoniji "pruža pipke" do porodice Zaev

Konvoj kamiona i kombija prevezao je danas oko 30 tona zaplenjene marihuane iz Strumice u Severnoj Makedonji, objavili su lokalni mediji.

Policija je u Strumici ušla u dve kompanije za uzgoj medicinske marihuane, a kako pišu mediji one su povezane sa marihuanom zaplenjenom u Srbiji i rođenim bratom Zorana Zaeva, nekadašnjeg premijera Severne Makedonije. Prema nezaničnim informacijama, u Severnoj Makedoniji je u prethodna dva dana zaplenjeno oko 40 tona marihuane. Devet tona i preko 1.300 boca proizvedenog ulja kanabisa (poluproizvoda) zaplenjeno je u Skoplju, rekao je portparol Ministarstva