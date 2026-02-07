Reporterka N1 iz Skoplja: Zaplenjeno čak 40 tona marihuane, prema poslednjim nezvaničnim informacijama

U nastavku, odlazimo u Severnu Makedoniju. Naime, tamo je pre dva dana, zaplenjena rekordna količina marihuane, čak 27 tona, i to nedelju dana kasnije, pošto je i u Srbiji zaplenjena, takođe, rekordna količina droge, odnosno pet tona marihuane. Ispostavilo se da su ova dva slučaja povezana i na tragu te veze, iz Skoplja, ovog prepodneva, izveštava Žana Bulajić. Pre dva dana u Severnoj Makedoniji zaplenjeno je 27 tona marihuane, samo nedelju dana pošto je u Srbiji