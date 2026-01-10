Macut: Struja počela da stiže u Majdanpek

Radio 021 pre 55 minuta  |  Beta
Macut: Struja počela da stiže u Majdanpek

Dalekovod u Majdanpeku je proradio, prioritet za snabdevanje u tom gradu imaće bolnica, hitna pomoć i toplana, saopštio je premijer Đuro Macut.

Struja bi, kako je naveo, trebalo uskoro da dolazi u deo po deo grada. U saopštenju se navodi da je predsednik vlade Srbije večeras o situaciji sa snabdevanjem strujom i problemima na terenu razgovarao sa v. d. direktora Elektrodistribucije Srbije Biljanom Komnenić, koja je rekla da se broj kvarova na distributivnoj mreži u Srbiji smanjuje. Tom prilikom je Komnenić navela i da je do sada otklonjeno više desetina kvarova, da se usled vremenskih prilika pojavljuju
