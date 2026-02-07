Znaćemo da smo promenili društvo kada nam „Alan Ford“ više ne bude referenca

Svojevremeno sam formulisao svoju „moralnu teoremu“ nalik onoj iz čuvenih stripova: „Svako telo potopljeno u vlast gubi od svog ubeđenja onoliko koliko je teška vlašću istisnuta korist“

„Podmukla prostota“ je kako bih nazvao one koji su oskrnavili statuu Borislava Pekića na Cvetnom Trgu. Dobar naziv za „ pank“ bend, ako bi se ubacili u Pekićevski estetski môd – kao i „Lajava sponzoruša“ ili „Nabrekli buzdovan“ – ali teško je ovde biti etstetski milosrdan. Kada neko iz obesti ili ideološke ostrašćenosti počne da uništava sopstvenu kulturu, naše lice pred istorijom, ušli smo u veleizdajničku teritoriju. Isti ti, koji se verovatno hvale sa svoja tri