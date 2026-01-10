Požar u Majdanpeku: Dvadesetak ljudi zbrinuto u bolnici

Dvadesetak Majdanpečana zbrinuto je u tamošnjoj bolnici nakon što je u jednoj stambenoj zgradi izbio požar zbog zapušenog odžaka, javila je reporterka RTS-a.

Niko od njih nije životno ugrožen, svi su u stabilnom stanju, a pomoć su zatražili jer su se nagutali dima, navode u relevantnoj zdravstvenoj ustanovi. Takođe navode da je svima njima, na predlog opštinskog rukovodstva ponuđeno da ostanu u bolnici ako to žele ili ako nemaju adekvatan smeštaj. Do požara je došlo u jednom stanu, nakon što su stanari pokušali da se ogreju bez prethodnog čišćenja dimnjaka. U Majdanpeku je i dalje na snazi vanredno stanje, jer u njemu