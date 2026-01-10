Požar u Majdanpeku: Dvadesetak ljudi zbrinuto u bolnici

Danas pre 4 sati  |  Beta
Požar u Majdanpeku: Dvadesetak ljudi zbrinuto u bolnici

Dvadesetak Majdanpečana zbrinuto je u tamošnjoj bolnici nakon što je u jednoj stambenoj zgradi izbio požar zbog zapušenog odžaka, javila je reporterka RTS-a.

Niko od njih nije životno ugrožen, svi su u stabilnom stanju, a pomoć su zatražili jer su se nagutali dima, navode u relevantnoj zdravstvenoj ustanovi. Takođe navode da je svima njima, na predlog opštinskog rukovodstva ponuđeno da ostanu u bolnici ako to žele ili ako nemaju adekvatan smeštaj. Do požara je došlo u jednom stanu, nakon što su stanari pokušali da se ogreju bez prethodnog čišćenja dimnjaka. U Majdanpeku je i dalje na snazi vanredno stanje, jer u njemu
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Žena je ložila vatru, pa komšiji zapalila stan. Veliki požar u zgradi u Majdanpeku, 20 ljudi završilo u bolnici

Žena je ložila vatru, pa komšiji zapalila stan. Veliki požar u zgradi u Majdanpeku, 20 ljudi završilo u bolnici

Blic pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSMajdanpekVanredno stanjepožar

Hronika, najnovije vesti »

Telo žene izvučeno iz reke Lim. Užas u Beranama: Policija dva dana tragala za njom

Telo žene izvučeno iz reke Lim. Užas u Beranama: Policija dva dana tragala za njom

Blic pre 2 sata
"Posebnu počast želim da odam Stefanu Ivanoviću" Ambasador Srbije u Švajcarskoj obratio se na komemoraciji žrtvama požara…

"Posebnu počast želim da odam Stefanu Ivanoviću" Ambasador Srbije u Švajcarskoj obratio se na komemoraciji žrtvama požara: "Tuga koju osećamo ne poznaje granice (foto)

Blic pre 4 sati
"Blic" saznaje: Zakazano novo suđenje Kecmanovićima, novi sudija treba da donese jednu odluku

"Blic" saznaje: Zakazano novo suđenje Kecmanovićima, novi sudija treba da donese jednu odluku

Blic pre 3 sata
Požar u Majdanpeku: Dvadesetak ljudi zbrinuto u bolnici

Požar u Majdanpeku: Dvadesetak ljudi zbrinuto u bolnici

Danas pre 4 sati
Žena je ložila vatru, pa komšiji zapalila stan. Veliki požar u zgradi u Majdanpeku, 20 ljudi završilo u bolnici

Žena je ložila vatru, pa komšiji zapalila stan. Veliki požar u zgradi u Majdanpeku, 20 ljudi završilo u bolnici

Blic pre 5 sati