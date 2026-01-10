Žena je ložila vatru, pa komšiji zapalila stan. Veliki požar u zgradi u Majdanpeku, 20 ljudi završilo u bolnici

Žena je ložila vatru, pa komšiji zapalila stan. Veliki požar u zgradi u Majdanpeku, 20 ljudi završilo u bolnici

U požaru je pričinjena velika materijalna šteta Stanari su se nagutali dima, pa su zbrinuti u bolnicu Stan Miodraga M. izgoreo je danas u gornjem delu Majdanpeka u Kapetanskoj ulici, na trećem spratu zgrade.

Na teren je odmah došla ekipa vatrogasno-spasikačke jedinice, policije i Hitne medicinske pomoći i požar je lokalizovan. Srećom, nema žrtava nema, ali je pričinjena velika materijalna šteta. Međutim, dvadesetak Majdanpečana zbrinuto je u tamošnjoj bolnici nakon izbijanja požara zbog zapušenog odžaka, javila je reporterka RTS-a. Na predlog opštinskog rukovodstva ponuđeno da ostanu u bolnici ako to žele ili ako nemaju adekvatan smeštaj. - Prolazio sam tuda i primetio
