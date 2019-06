Haos u Zadruzi: Miljana udarila Matoru flašom u glavu, pa hitno diskvalifikovana (video)

Večernje novosti pre 6 sati | Novosti online

Strašan incident se dogodio tokom sinoćne žurke u "Zadruzi", a bio je kulminacija sukoba Jovane Tomić Matore i Miljane Kulić.

Tomićeva je dugo pratila Kulićevu po Beloj kući ponavljajući: "K*rvo, k*rvo!", a palo je i nekoliko udaraca. - Udari me! Hajde, udari me! - izazivala je Matora Miljanu. Najzad se i to dogodilo - Miljana je udarila Matoru mikrofonom u glavu, i zadrugarka se