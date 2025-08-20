Drama! Raskrinkano kako se slažu Enin sin i Peja, Čolićeva ih sve krišom snimila! (foto)
Alo pre 30 minuta
Ena Čolić objavila privatne momente sa večere
Bivša rijaliti učesnica Ena Čolić, koja se nedavno pomirila sa Jovanom Pejićem Pejom, odlučila je da na večeru sa njim povede i svog naslednika. Naime, Ena je zabeležila svaki detalj, pa smo mogli da vidimo mališana kako se krije od kamere, dok je Peja negodovao što ga devojka snima. - Šta nas snimaš, bre? – rekao je Jovan, dok se ona grohotom smejala i u opisu videa napisala: "Vodolije, hejteri". Instagram Pogledaj galeriju Instagram Pogledaj galeriju Instagram