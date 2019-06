Prodaja do kraja godine Cena Komercijalne banke 500 miliona evra?!

Kurir pre 21 minut

Tačno 500 miliona evra u Nemanjinoj 11 slovi za cenu po kojoj država vrednuje 100 odsto kapitala "Komercijalne banke"?!

Mnistarstvo finansija objavilo je u petak javni poziv za prikupljanje ponuda za prodaju ove banke u kojoj je država najveći pojedinačni akcionar. Kako saznajemo, država celu banku ceni 500 miliona evra i smatra da bi to bila dobra cena za "Komercijalnu banku" čija je prodaja planirana do kraja godine. S obzirom na to da se na prodaju nudi najviše 83,2 odsto kapitala, ova banka bi u tom slučaju mogla da bude prodata za oko 415 miliona evra. To je