Sindikalci traže minimalac od 600 evra, Ministarstvo nudi 550 evra za 2026. godinu

Pregovori SES-a počeli su 18. avgusta sa razlikama u zahtevima sindikata i predlozima Vlade.

Prvi sastanak pregovaračkog tima u Socijalno-ekonomskom savetu (SES) održan je 18. avgusta radi utvrđivanja minimalne cene rada za 2026. godinu. Trenutna minimalna zarada iznosi 53.592 dinara, a od 1. oktobra biće vanredno povećana za 9,4% na 58.630 dinara. Vlada predlaže dodatno povećanje od 10,1% od januara 2026, što bi minimalac podiglo na oko 550 evra, sa kumulativnim povećanjem od 20,45%. Radio 021 Politika RTS

Sindikat UGS Nezavisnost predlaže da minimalna zarada bude povećana na oko 600 evra ili 70.000 dinara, zasnovano na analizi potrošačke korpe. Predstavnici sindikata najavili su da će svoje zahteve izneti na sledećem sastanku 26. avgusta. N1 Info Radio 021 Nova

Ministarstvo finansija je na pregovorima predložilo povećanje neoporezivog dela zarade za 20%, na 34.221 dinar. Poslodavci su izrazili protivljenje povećanju minimalne zarade u januaru, dok sindikati nastavljaju pregovore. Sindikalci su takođe predložili da se vode razgovori o povećanju svih plata u Srbiji, posebno u javnom sektoru. Razlika između sindikalnog zahteva i predloga Vlade iznosi oko 50 evra. Radio 021 Biznis.rs Nova RTV Novi Pazar Bloomberg Adria