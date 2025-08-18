Počeli pregovori o minimalcu, na stolu i plate u javnom sektoru

Bloomberg Adria pre 2 sata  |  Bojana Lazarević
Počeli pregovori o minimalcu, na stolu i plate u javnom sektoru

Pregovori Socijalno-ekonomskog saveta (SES) o minimalnoj zaradi u Srbiji počeli su u ponedeljak, a zahtev predstavnika sindikata zasad se razlikuje od predloga koji je iznela Vlada za oko 50 evra.

Naime, Ministarstvo finansija Srbije predložilo je da minimalna zarada od 1. januara 2026. bude 550 evra, što je povećanje od 10,1 odsto u odnosu na trenutni iznos, potvrđeno je za Bloomberg Adriju iz Saveza samostalnih sindikata Srbije (SSSS) u ponedeljak. S druge strane, sindikati traže veći skok - do 600 evra (oko 70.000 dinara), što bi približilo minimalac evropskom standardu od 60 odsto prosečne plate, piše Beta. Sindikati se, kako je rečeno za Bloomberg
