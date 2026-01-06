Macut i Dačić posetili Sektor za vanredne situacije zbog nevremena u većem delu Srbije

Telegraf pre 32 minuta  |  Telegraf.rs
Macut i Dačić posetili Sektor za vanredne situacije zbog nevremena u većem delu Srbije

Premijer Đuro Macut i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić posetili su večeras Sektor za vanredne situacije MUP-a povodom obilnih padavina i nevremena koje je zahvatilo veći deo teritorije države.

Kako se navodi u saopštenju Vlade Srbije, svi raspoloživi kapaciteti države su u punoj pripravnosti kako bi se obezbedila pravovremena i efikasna pomoć građanima u ugroženim područjima. Tokom posete premijer se upoznao sa aktuelnom situacijom na terenu, merama koje su nadležni organi preduzeli, kao i daljim planovima u cilju zaštite života i imovine građana. Poseban akcenat stavljen je na koordinaciju svih službi, preventivne aktivnosti i spremnost sistema za
