Cene nafte porasle nakon američkog napada na Venecuelu

Cene nafte danas su porasle za oko jedan odsto nakon dužeg dnevnog pada, pošto su predviđanja o globalnoj ponudi ostala na stabilnom nivou nakon američkog napada na Venecuelu.

Tako se cena nafte Brent kretala oko 61,7 dolara po barelu, a američke sirove nafte WTI (West Texas Intermediate) na oko 58,2 dolara po barelu, preneo je Trejding ekonomiks. Američke snage zarobile su predsednika Venecuele Nikolasa Madura tokom vikenda nakon što su napale i blokirale proizvodnju i izvoznu infrastrukturu Venecuele tokom prethodnih nedelja. Iako Venecuela poseduje najveće dokazane rezerve sirove nafte na svetu, decenije nedovoljnog ulaganja u