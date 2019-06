Dačić: Sever Kosova i Metohije ne može pod suverenitet Prištine

Blic pre 6 sati | Tanjug

Sever Kosova i Metohije ne može pod suverenitet Prištine, izjavio je večeras ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, koji veruje da će pitanje Kosova biti rešeno ako se međunarodna zajednica složi oko toga da ga treba rešiti. - Sever Kosova ne može pod suverenitet Prištine i to je kraj - rekao je Dačić u emisiji "Stav" televizije O2 i podsetio da on o tome govori desetak godina, jer, kako kaže, zna da je to jedino konkretno rešenje koje ne