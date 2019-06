Dačić: Sever Kosova ne može pod suverenitet Prištine, poštovati stanje na terenu

Danas pre 1 sat | Piše: Beta

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je večeras da je nemoguće naći adekvatno rešenje kosovskog pitanja osim „poštovanja stanja na terenu“.

„Nemoguće je da se nađe adekvatno rešenje kosovskog pitanja osim poštovanja stanja na terenu – ko šta drži, to je njegovo. U tom slučaju, sever Kosova ne može pod suverenitet Prištine i to je kraj“, rekao je Dačić u emisiji Stav na televiziji O2. On je naveo da bi pitanje Kosova brzo bilo rešeno ako bi međunarodna zajednica bila saglasna oko toga, ali da je reč o „geostrateškoj igri koja ne zavisi samo od stava Beograda i Prištine“. „Ako se