Sutra oblačno i sparno

Novi magazin pre 2 sata | Beta

Vreme u Srbiji sutra će biti promenljivo oblačno i sparno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Najniža temperatura od 12 do 16, a najviša dnevna od 21 do 24 stepena. U Beogradu će takođe biti promenljivo oblačno i sparno, s povremenim padavinama i temperaturom od 16 do 24 stepena. Narednih dana se u Srbiji očekuje smanjenje količine padavina uz sunčano i toplo vreme. Biometeorološka prognoza za sredu, 5. jun 2019: Relativno nepovolјne biometeorološke prilike usloviće uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih. Oprez se savetuje