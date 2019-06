Predsednik: Izbori u martu ili aprilu sledeće godine; Ne zanima me ko će da mi "zabije nož u leđa"

Večernje novosti pre 1 sat | Tanjug

Upitan da li će uz izbore biti održan i referendum, predsednik je odgovrio da ukoliko bi imao šta da ponudi građanima on bi to rado učinio, ali, dodao je, nije tako

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će parlamentarni, pokrajinski i lokalni izobori biti održani sledeće godine na proleće u martu ili aprilu. Gostujući na TV Prva, Vučić je istakao da će izbori biti redovni. Upitan da li će uz izbore biti održan i referendum, predsednik je odgovrio da ukoliko bi imao šta da ponudi građanima on bi to rado učinio, ali, dodao je, nije tako.