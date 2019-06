Monstruozni biznismen: Silovao je čak 25 srednjoškolki, a imao je i pomagača koji mu je pronalazio žrtve

Blic pre 14 minuta | Jutarnji list

Zao Zijong (49), uspešni biznismen iz Kine, pogubljen je nakon što je proglašen krivim za silovanje čak 25 maloletnica.

On je za nešto više od jedne godine čak 32 puta seksualno zlostavljao mlade devojke, uglavnom srednjoškolke. Osuđen je na smrt u oktobru prošle godine, a kazna je izvršena u utorak, piše Jutarnji list. Zijong je imao i pomagača, muškarca po imenu Li Na, koji mu je pronalazio žrtve po srednjim školama u periodu od maja 2015. do januara 2017. godine. Li je dovodio maloletne devojke u hotele ili u Zijongovu kuću, gde ih je on silovao. Poreklom iz