Džon Erat: Priča o podeli Kosova bila i ostala glupost

Novi magazin pre 5 sati | Beta

Zamenik direktora zaduženog za Evropu i Rusiju američkog Saveta za nacionalnu bezbednost Džon Erat izjavio je da ne može biti podele Kosova, uz ocenu da je ta priča bila i ostala "glupost".

"To je bilo aktuelno još 2007, tokom Ahtisarijevog procesa, kada su neki takozvani stručnjaci predlagali podelu. Tada je to bila glupost - kao i sada. Ovo sada je samo ponavljanje", rekao je Erat u intervjuu albanskom servisu Glasa Amerike. On je naveo da je pozicija SAD da je Vašington saglasan sa bilo kakvim sporazumom koji postignu dve strane. "Cilj je da bude postignut sporazum i da budu normalizovani odnosi. Nemci na to gledaju malo