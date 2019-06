Nestvarni Rafa: 118-2, 24-0, blizu Noleta i Rodžera

N1 Info pre 54 minuta | Branimir Smilić

Španac Rafael Nadal je osvajanjem 12. titule na Otvorenom prvenstvu Francuske još jednom potvrdio epitet neprikosnovenog 'kralja šljake'.

Rafa je drugu godinu uzastopno u finalu Rolan Garosa savladao Dominika Tima i tako nastavio neverovatan niz u Parizu. Koliko je Nadal dominantan na šljaci potvrđuje i gotovo nestvarna statistika... Španac nikad nije izgubio meč u finalu Rolan Garosa, a u mečevima sa pet setova na šljaci ima učinak 118-2! Best Records in Best-of-5 on Clay for @RafaelNadal(118-2) 8-0 vs. @RogerFederer 4-0 vs. @NicoAlmagro 4-0 vs. @DavidFerrer87 4-0 vs.