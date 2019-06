Šta je vudu - magija ili religija?

Glas Amerike pre 40 minuta

Šta znate o vuduu? Verovatno ste čuli za lutke u koje se zabadaju igle i neobične rituale.

Ali, vudu je religija mnogo kompleksnija od slike koju nam je prikazao Holivud. Vudu je nastao u Nju Orleansu, gradu koji je sam po sebi velika mešavina arhitekture, nacija i religija. ​ Nabavite Adobe Flash Player Embed share Vudu - magija ili religija? Embed share The code has been copied to your clipboard. width px height px Objavi na Facebooku Objavi na Twitteru The URL has been copied to your clipboard No media source currently available