Optuženi za ubistva u novozelandskim džamijama se izjasnio da nije kriv

Slobodna Evropa pre 3 sata

Australijanac Brenton Tarant (28), optužen jer je u napadu na džamije na Novom Zelandu proletos ubio 51 čoveka, danas je rekao sudu da smatra da nije kriv za terorizam, ubistvo i pokušaj ubistva.

Sudija je odredio da suđenje počne tek kroz godinu dana, maja iduće, 2020. godine. Tarant je u ročištu učestvovao putem video-linka iz zatvora u Ouklendu, i osmehivao se dok je njegov advokat davao izjavu.