Brnabićeva u Parizu o odnosima sa Francuskom i sastanku Beograda i Prištine

RTS pre 23 minuta

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić boravi u dvodnevnoj poseti Parizu, tokom koje će razgovarati s francuskim premijerom Eduarom Filipom o odnosima dve zemlje i predstojećem sastanku u glavnom gradu Francuske o Zapadnom Balkanu.

Ana Brnabić je u Londonu, uoči posete Parizu, rekla da će se razgovarati i o taksama Prištine na srpsku robu, jer je, kako naglašava, potpuno jasno da one moraju biti ukinute. "Žao mi je što je u ovom trenutku Pariz (samit) upitan, jer mislim da dijalog nema alternativu. Nažalost, čini mi se da Priština u ovom trenutku ne razume to, ali uz podršku svih međunarodnih partnera, nadam se da ćemo doći do toga", rekla je Brnabićeva. Navela je da je