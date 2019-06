Ameri će pobesneti, Iran im oborio špijunski dron! Teheran: Ušli su u naš prostor!

Kurir pre 1 sat

Iranska revolucionarna garda saopštila je danas da je oborila "američku špijunsku bespilotnu letelicu" koja je prekršila vazdušni prostor Irana, javila je iranska Pres TV.

Iranian military claims to have shot down US spy drone https://t.co/HNtOAfZFUw — BBC News (World) (@BBCWorld) June 20, 2019 Iranske vazduhoplovne snage oborile su dron u provinciji Hormozgan, na jugu zemlje. U pitanju je bespilotna letelica "global hok", navodi iranska džavna televizija koja emituje program na engleskom jeziku. (Kurir.rs/Beta/Foto: Profimedia) Kurir Autor: Kurir