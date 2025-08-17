Melanija Tramp poslala pismo Vladimiru Putinu: Donald mu je lično predato, evo o čemu se radi!

Melanija Tramp poslala je pismo Vladimiru Putinu u kojem upozorava na otmice ukrajinske dece tokom rata. Kijev tvrdi da je desetine hiljada dece odvedeno u Rusiju bez saglasnosti porodica, dok Moskva tvrdi da ih štiti.

Prva dama Sjedinjenih Američkih Država, Melanija Tramp, poslala je pismo ruskom predsedniku Vladimiru Putinu, u kojem upozorava na tešku situaciju dece u Ukrajini i Rusiji, saopštila su dva zvaničnika Bele kuće. Pismo je predsednik Donald Tramp lično predao Putinu tokom sastanka na Aljasci, prenosi Rojters. Zvaničnici nisu detaljno otkrili sadržaj pisma, ali su naveli da se u njemu pominju otmice dece u Ukrajini tokom rata. Prema tvrdnjama Kijeva, ruske snage su od