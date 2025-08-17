Melanija Tramp poslala pismo Vladimiru Putinu: Donald mu je lično predato, evo o čemu se radi!

Alo pre 1 sat
Melanija Tramp poslala pismo Vladimiru Putinu: Donald mu je lično predato, evo o čemu se radi!

Melanija Tramp poslala je pismo Vladimiru Putinu u kojem upozorava na otmice ukrajinske dece tokom rata. Kijev tvrdi da je desetine hiljada dece odvedeno u Rusiju bez saglasnosti porodica, dok Moskva tvrdi da ih štiti.

Prva dama Sjedinjenih Američkih Država, Melanija Tramp, poslala je pismo ruskom predsedniku Vladimiru Putinu, u kojem upozorava na tešku situaciju dece u Ukrajini i Rusiji, saopštila su dva zvaničnika Bele kuće. Pismo je predsednik Donald Tramp lično predao Putinu tokom sastanka na Aljasci, prenosi Rojters. Zvaničnici nisu detaljno otkrili sadržaj pisma, ali su naveli da se u njemu pominju otmice dece u Ukrajini tokom rata. Prema tvrdnjama Kijeva, ruske snage su od
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

Putin i Tramp približili stavove o Ukrajini, Zelenski u ponedeljak u Beloj kući

Putin i Tramp približili stavove o Ukrajini, Zelenski u ponedeljak u Beloj kući

RTS pre 5 minuta
"Vreme je"! Ovo je pismo koje je Melanija Tramp uputila Putinu: "Jednim potezom pera možete promeniti čovečanstvo!"

"Vreme je"! Ovo je pismo koje je Melanija Tramp uputila Putinu: "Jednim potezom pera možete promeniti čovečanstvo!"

Blic pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinMoskvaUkrajinaRojtersBela kućaRusijaKijevDonald TrampMelanija Tramp

Svet, najnovije vesti »

Putin i Tramp približili stavove o Ukrajini, Zelenski u ponedeljak u Beloj kući

Putin i Tramp približili stavove o Ukrajini, Zelenski u ponedeljak u Beloj kući

RTS pre 5 minuta
Ručak koji nikada nije pojeden: Šta je čekalo Trampa i Putina na raskošnoj trpezi na Aljasci? File minjon u umaku od konjaka i…

Ručak koji nikada nije pojeden: Šta je čekalo Trampa i Putina na raskošnoj trpezi na Aljasci? File minjon u umaku od konjaka i bibera samo je sitnica

Alo pre 1 sat
Šamar za NATO tehnologiju: Ruski avion nadmudrio Patriot, izbegao američke rakete! (video)

Šamar za NATO tehnologiju: Ruski avion nadmudrio Patriot, izbegao američke rakete! (video)

Alo pre 1 sat
Melanija Tramp poslala pismo Vladimiru Putinu: Donald mu je lično predato, evo o čemu se radi!

Melanija Tramp poslala pismo Vladimiru Putinu: Donald mu je lično predato, evo o čemu se radi!

Alo pre 1 sat
"Selo će nestati, progutaće: Ga!" Panika među meštanima, opasnost im visi nad glavom: Već je jedno nedavno zbrisano sa lica…

"Selo će nestati, progutaće: Ga!" Panika među meštanima, opasnost im visi nad glavom: Već je jedno nedavno zbrisano sa lica Zemlje

Blic pre 1 sat