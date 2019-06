Vremenska prognoza - 21. jun

RTS pre 1 sat

Nestabilno i sparno, pre podne sunčani intervali, posle podne i uveče ponegde pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 15 , najviša do 32 stepena. I u Beogradu pre podne sunce, po podne pljuskovi, temperatura do 31 stepen. Leto stiže u 17 sati i 54 minuta. Proleće odlazi, a kišobrani ostaju - do srede.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (izvor: RHMZ) 21.06.2019. Petak Promenljivo oblačno, u većini mesta sa dužim sunčanim intervalima, i ređom pojavom kratkotrajnih pljuskova i grmljavine. Vetar slab do umeren severni, u zoni padavina povremeno jak. Jutarnja temperatura od 15 do 20 , najviša dnevna od 28 do 32 stepena. Upozorenje, opasna pojava, lokalna pojava grmljavina, Količina padavina ≥ 10 l/m² u periodu do 3