SRCE: Maskirane osobe iz Niša obezbeđivale sednicu skupštine u Zaječaru, podnete prijave

N1 Info pre 2 sata  |  Beta
SRCE: Maskirane osobe iz Niša obezbeđivale sednicu skupštine u Zaječaru, podnete prijave

Opštinski odbor stranke Srbija centar (SRCE) Zaječara saopštio je danas da je nakon 13 dana Opštinsko javno tužilaštvo u Zaječaru odgovorilo da su na sednici skupštine opštine 5. avgusta prisustvovali ljudi iz Niša, protiv kojih su danas podnete krivične prijave, zbog sumnje da su počinili krivično delo nasilničko ponašanje.

Zatražili su od gradskih vlasti da odgovore ko je od nadležnih angažovao i dozvolio da u salu Skupštine opštine 5. avgusta, na konstitutivnu sednicu, uđu dve osobe sa "fantomkama" na glavama. "Šta radi privatno obezbeđenje, kojih je bilo na desetine, šta radi policija, Žandarmerija, kad im maskirani ljudi, poput M.S. i N.R. iz Niša, lica odranije poznata organima gonjenja, nonšalantno uđu u opštinsku salu. To privatno obezbeđenje i policiju plaćaju, nažalost, svi
