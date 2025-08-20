Bačkopalančanin provalio u kuću, ukrao laptop i palicom udarao vlasnika

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Bačkoj Palanci, efikasnim operativnim radom, rasvetlili su krivično delo razbojnička krađa i uhapsili osumnjičenog M.

R. (1981) iz ovog mesta. On se tereti da je, 14. avgusta, provalio u kuću u Bačkoj Palanci i iz nje ukrao laptop. Nakon toga je, kako se sumnja, u dvorištu, drvenom palicom više puta udario sedamdesetdevetogodišnjeg vlasnika i naneo mu lake telesne povrede. Policija je identifikovala i pronašla osumnjičenog, kao i ukradeni računar koji je vraćen vlasniku. M. R. je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden osnovnom javnom tužiocu u