Bačkopalančanin provalio u kuću, ukrao laptop i palicom udarao vlasnika

Moj Novi Sad pre 3 sata
Bačkopalančanin provalio u kuću, ukrao laptop i palicom udarao vlasnika

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Bačkoj Palanci, efikasnim operativnim radom, rasvetlili su krivično delo razbojnička krađa i uhapsili osumnjičenog M.

R. (1981) iz ovog mesta. On se tereti da je, 14. avgusta, provalio u kuću u Bačkoj Palanci i iz nje ukrao laptop. Nakon toga je, kako se sumnja, u dvorištu, drvenom palicom više puta udario sedamdesetdevetogodišnjeg vlasnika i naneo mu lake telesne povrede. Policija je identifikovala i pronašla osumnjičenog, kao i ukradeni računar koji je vraćen vlasniku. M. R. je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden osnovnom javnom tužiocu u
Otvori na mojnovisad.com

Povezane vesti »

MUP: Uhapšen policajac i još sedam osoba osumnjičenih za zloupotrebe

MUP: Uhapšen policajac i još sedam osoba osumnjičenih za zloupotrebe

RTS pre 2 sata
Bačka Palanka: Zaplenjen amfetamin, jedna osoba uhapšena

Bačka Palanka: Zaplenjen amfetamin, jedna osoba uhapšena

Radio 021 pre 3 sata
SRCE: Maskirane osobe iz Niša obezbeđivale sednicu skupštine u Zaječaru, podnete prijave

SRCE: Maskirane osobe iz Niša obezbeđivale sednicu skupštine u Zaječaru, podnete prijave

N1 Info pre 5 sati
SRCE: Maskirane osobe iz Niša obezbeđivale sednicu skupštine u Zaječaru, podnete prijave

SRCE: Maskirane osobe iz Niša obezbeđivale sednicu skupštine u Zaječaru, podnete prijave

Danas pre 4 sati
SRCE: Krivične prijave protiv maskiranog obezbeđenja iz zaječarske skupštine

SRCE: Krivične prijave protiv maskiranog obezbeđenja iz zaječarske skupštine

Nova pre 4 sati
Uhapšeno osmoro zbog malverzacija s vozačkim dozvolama, među njima i policajac

Uhapšeno osmoro zbog malverzacija s vozačkim dozvolama, među njima i policajac

Novi magazin pre 6 sati
Osumnjičen da je ukrao pola miliona dinara dobrovoljnog priloga iz samostana u Subotici

Osumnjičen da je ukrao pola miliona dinara dobrovoljnog priloga iz samostana u Subotici

N1 Info pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

LaptopMinistarstvo unutrašnjih poslovaBačkaBačka Palanka

Društvo, najnovije vesti »

TOK vratilo predmet o zvučnom topu Prvom osnovnom javnom tužilaštvu

TOK vratilo predmet o zvučnom topu Prvom osnovnom javnom tužilaštvu

Danas pre 22 minuta
Stefan je aktivno igrao fudbal, a onda je koleno počelo da mu otiče: Ubrzo ostaje bez noge i saznaje strašnu dijagnozu! Ima…

Stefan je aktivno igrao fudbal, a onda je koleno počelo da mu otiče: Ubrzo ostaje bez noge i saznaje strašnu dijagnozu! Ima još samo 8 dana da skupi novac za lečenje

Blic pre 12 minuta
Kad država koristi žene protiv žena – šta nam govori postavljanje policajki ispred JZO?

Kad država koristi žene protiv žena – šta nam govori postavljanje policajki ispred JZO?

Danas pre 7 minuta
Studenti Poljoprivrednog fakulteta: Skupovi SNS liče na pogrebne povorke

Studenti Poljoprivrednog fakulteta: Skupovi SNS liče na pogrebne povorke

Danas pre 27 minuta
Radivoju Jovoviću zatvorski pritvor do 30 dana, Isidori Čeleketić kućni pritvor do tri meseca

Radivoju Jovoviću zatvorski pritvor do 30 dana, Isidori Čeleketić kućni pritvor do tri meseca

Danas pre 1 sat