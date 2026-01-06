Prognoza za Badnji dan: Velika razlika između severa i juga - na jugu Srbije temperatura i do 14 stepeni

Danas i narednih dana hladno zimsko vreme uz sneg ili ledenu kišu.

Očekuju se i ledeni dani, što znači da će i maksimalna temperatura biti ispod nula stepeni. Za danas ostaje na snazi crveni, naranadžasti i žuti meteoalarm u delovima Srbije. U jutarnjim i večernjim satima moguća pojava ledene kiše, a na severu Srbije sneg i povećanje snežnog pokrivača. Mogući su problemi u saobraćaju, snabdevanju elektičnom energijom, lomljenje grana ili drveća. Savetuje se oprez u saobraćaju vozačima i pešacima. Srbija se trenutuno nalazi na