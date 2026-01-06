Vanredno u Osečini, Loznici, Vladimircima, Malom Zvorniku, Krupnju i delu Prijepolja, RHMZ upozorava na nove snežne padavine

Vlažan i težak sneg napravio je dosta problema u mnogim delovima Srbije. Vanredna situacija u Osečini, Loznici, Vladimircima, Malom Zvorniku, Krupnju i delu Prijepolja. Na snazi je i dalje meteorološko upozorenje na ledenu kišu, a u većem delu Srbije na snazi su crveni i narandžasti meteo-alarm. Iz Sektora za vanredne situacije apeluju na građane da ne odbijaju evakuaciju kada spasilačke ekipe dođu do njih. Zbog sutrašnjih snežnih padavina, RHMZ je izdao novo upozorenje.

"Putevi Srbije“ apeluju na oprez u saobraćaju zbog najavljenih snežnih padavina za Božić Javno preduzeće "Putevi Srbije" apelovalo je na sve učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni i da prilagode brzinu uslovima na putu, jer se danas i u sredu, na Božić, očekuje stvaranje snežnog pokrivača u većem delu Srbije, dok će na širem području zapadne, jugozapadne Srbije, Beograda, u južnom Banatu, Šumadiji, Pomoravlju i na istoku Srbije padati kiša koja će se lediti