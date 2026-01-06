RHMZ pozvao na oprez učesnike u saobraćaju zbog poledice i ledene kiše; Todorović: Biće dvostruko veće padavine od mesečnog proseka

NOVI SAD - Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) pozvao je danas učesnike u saobraćaju na oprez zbog pojave poledice i lokalne ledene kiše na području Srema, zapadne i južne Srbije.

Dodaje se da je u Beogradu trenutno oblačno i hladno, povremeno sa slabim snegom ili rosuljom koja se ledi na tlu. Kako se navodi na sajtu RHMZ-a, kasnije uveče i u toku noći ka sredi na severu i zapadu zemlje kiša će preći u sneg uz intenziviranje snežnih padavina. Takođe, tokom večeri na jugu Srbije se očekuje kiša umerenog intenziteta. Todorović: Razvedravanje u četvrtak, biće dvostruko veće padavine od mesečnog proseka Metereolog Nedeljko Todorović izjavio je