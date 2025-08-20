Uhapšeno osmoro zbog malverzacija s vozačkim dozvolama, među njima i policajac

Policija je uhapsila osam osoba, među kojima i pripadnika Policijske uprave u Jagodini, zbog malverzacija sa zamenom stranih vozačkih dozvola za srpske, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP).

Uhapšen je policajac N.R. (34) koji je osumnjičen za zloupotrebu službenog položaja, kao i Z.V. (50), U.K. (31) i M.LJ. (35), zbog sumnje da su izvršili krivično delo zloupotreba službenog položaja u pomaganju. U akciji su uhapšeni i L.P. (23), M.Ž. (62), M.A. (43) i B.M. (25) koji su osumnjičeni za falsifikovanje isprave. N.R. je osumnjičen da je od marta 2022. do septembra prošle godine, u dogovoru sa Z.V, U.K. i M.LJ, rešio 13 zahteva za zamenu inostrane za