Jeremić: Ne sme biti pakta sa režimom

Predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić izjavio je da za Narodnu stranku nikada i ni pod kakvim okolnostima neće biti prihvatljivo paktiranje sa naprednjačkom vlašću.

"Ko god bude spreman da pravi neprincipijelnu koaliciju sa SNS-om ne može biti partner Narodne stranke, makar ostali sami i najmanji", rekao je Jeremić u Čačku, gde je osnovan Gradski odbor Narodne stranke.

Jeremić je naveo da je Srbiji potreban novi ekonomski program i plan za budućnost, koji mora biti utemeljen na radikalnom obračunu sa korupcijom i na lustraciji, odnosno strogom kažnjavanju svih koji su se ogrešili o državu i narod.

"U budžetu postoje ogromna sredstva koja se troše na partijske kadrove SNS-a i na potpuno besmislene projekte, poput stadiona od više stotina miliona evra koje bi gradile turske firme, ili besmislenih fontana u Beogradu", rekao je Jeremić.

Jeremić je istakao da se sasecanjem korupcije i racionalnim trošenjem novca iz državnog budžeta mogu uštedeti značajna sredstva koja bi trebalo iskoristiti za podsticaje preduzetništvu i poljoprivredi.

"Buduća vlast, u kojoj će Narodna stranka sasvim sigurno igrati značajnu ulogu, tim novcem će ojačati srpskog seljaka, srpskom preduzetniku smanjiti namete, i učiniti srpskoj dijaspori dodatno atraktivnim da, nakon što je mnogo puta prevarena, bez trauma ulaže i učestvuje u podizanju svoje zemlje. Nije moguća obnova Srbije bez srpskog seljaka, preduzetnika i svih onih koji se osećaju Srbima, bez obzira gde u svetu živeli", rekao je Jeremić.

Jeremić je istakao da je Narodna stranka politička organizacija desnog centra - prirodan izbor malih preduzetnika, seljaka, školovanog, rodoljubivog i pristojnog sveta, čestitih i časnih ljudi koji su se ostvarili i u drugim profesijama, a ne samo u politici.

"Do kada će u Srbiji 'narod' i 'narodno' biti sinonim za bedu i sirotinju?! Da li ćemo se pomiriti sa tim da kada se pomene 'narod', to asocira na psovku, sitnu prevaru, posao preko veze i naknadu od 1.000 dinara i sendvič da se kliče Vučiću, Vulinu i Ani Brnabić? To ne sme biti tako, inače ćemo potpuno propasti", rekao je Jeremić.

Jeremić je istakao da su narod bili i Vuk Karadžić, Dositej Obradović, Nikola Tesla i Stepa Stepanović i svi uspešni ljudi koji su gledali u budućnost i nisu čekali da im neko nešto podari a da oni budu poslušni i "vezuju konja gde im gazda kaže".

"Narodne stranke danas vode Nemačku i Austriju. Narodna stranka u Srbiji kakvu ja zamišljam je poput onih u Španiji i Grčkoj, to će biti glavna politička snaga u narednim decenijama, stranka koja privatnom preduzetniku, seljaku, svakom poštenom i sposobnom čoveku daje prednost u odnosu na one koji nude samo slepu poslušnost vođi", rekao je Jeremić.

Jeremić, koji je i bivši ministar spoljnih poslova Srbije, rekao je da su najave i otkazivanja sastanka u Parizu o Kosovu i Metohiji "još jedan cirkus u režiji čelnika Beograda i Prištine kako bi međunarodni akteri naklonjeniji precrtavanju granica u regionu preuzeli igru", ali da u tom scenariju nema sreće za Srbiju.

Za predsednika Gradskog odbora Narodne stranke Čačak izabran je lekar Aleksandar Radojević, a na osnivačkoj skupštini govorili su i predsednik Izvršnog odbora Narodne stranke Vladimir Dobrosavljević i član Političkog saveta istoričar Čedomir Antić.

(Beta, 06.23.2019)