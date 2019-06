Zgrada se samo srušila na radnike: 18 mrtvih, 24 povređenih i ko zna koliko živih zatrpanih! (video)

Kurir pre 35 minuta

PNOM PEN - Najmanje 18 ljudi poginulo u rušenju nedovršene zgrade u Kambodži, rekao je jedan zvaničnik dodavši da su se spasioci borili da dođu do nestalih radnika za koje se strauje da su zarobljeni ispod planine čelika i ruševina.

Najmanje 24 osobe su povređene, dok je 36 radnika spaseno, a za još mnogo njih se strahuje da su zarobljeni ispod ruševina, navodi se u saopštenju kancelarije portparola lokalne pokrajine Prea Sihanuk. Eighteen people were killed when an under-construction building in Cambodia collapsed early on Saturday, an official said, as rescuers struggled to reach missing workers feared trapped under a mountain of twisted steel and rubble -