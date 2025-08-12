Važna odluka norveškog državnog fonda: Prodaju svoje deonice u izraelskim kompanijama zbog rata u Gazi

Kurir pre 24 minuta  |  Beta
Važna odluka norveškog državnog fonda: Prodaju svoje deonice u izraelskim kompanijama zbog rata u Gazi
Izvršni direktor najvećeg investicionog fonda na svetu Nikolaj Tangen saopštio je da su mere preduzete kao odgovor na vanredne okolnosti u Gazi, gde rat sa Izraelom traje od oktobra 2023. godine. "Situacija u Gazi predstavlja ozbiljnu humanitarnu krizu. Uložili smo u kompanije koje posluju u zemlji u ratu, a uslovi na Zapadnoj obali i u Gazi su se nedavno pogoršali", dodao je Tangen. Kurir.rs/Beta
IzraelInvesticioni fondoviNorveškaGaza

