Predvodi je šef obaveštajne službe: Turska delegacija će učestvovati u pregovorima u Egiptu o Pojasu Gaze

Kurir pre 18 minuta
Turska delegacija koju predvodi šef Turske obaveštajne službe (MIT) Ibrahim Kalin učestvovaće danas u pregovorima u Egiptu sa ciljem postizanja sporazuma o okončanju rata u Gazi, javila je večeras turska agencija Anadolija. "Prioritetna pitanja razgovora koji će biti održani u Šarm el Šeiku uključivaće uspostavljanje prekida vatre u Gazi, razmenu zatvorenika i isporuku humanitarne pomoći", prenela je Anadolija. Prema agenciji, pozivajući se na bezbednosne
Danas pre 3 sata
