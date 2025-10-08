Turska delegacija će učestvovati u pregovorima o Pojasu Gaze u Egiptu

Danas pre 5 sati  |  Beta-AFP
Turska delegacija će učestvovati u pregovorima o Pojasu Gaze u Egiptu
Turska delegacija koju predvodi šef Turske obaveštajne službe (MIT) Ibrahim Kalin učestvovaće sutra u pregovorima u Egiptu sa ciljem postizanja sporazuma o okončanju rata u Gazi, javila je večeras turska agencija Anadolija. „Prioritetna pitanja razgovora koji će biti održani u Šarm el Šeiku uključivaće uspostavljanje prekida vatre u Gazi, razmenu zatvorenika i isporuku humanitarne pomoći“, prenela je Anadolija. Prema agenciji, pozivajući se na bezbednosne
Kurir pre 1 sat
