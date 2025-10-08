Oglasio se zvaničnik Hamasa: Za danas završeni pregovori u Šarm el Šeiku: Fokus na mapama povlačenja izraelskih snaga iz Gaze i zakazivanje oslobađanja talaca

Visoki zvaničnik palestinskog militantnog pokreta Hamas izjavio je danas da je završeni razgovori tokom drugog dana pregovora u Egiptu između posrednika i delegacije tog pokreta o planu za okončanje rata u Pojasu Gaze američkog predsednika Donalda Trampa.

Zvaničnik Hamasa, koji je pod uslovom anonimnosti govorio za Al Džaziru, kazao je da su se pregovori tokom drugog dana u Šarm el Šeiku fokusirali na mape povlačenja izraelskih snaga iz Pojasa Gaze i zakazivanje oslobađanja talaca. On je naveo da je delegacija Hamasa zahtevala povezivanje faza oslobađanja izraelskih talaca sa povlačenjem izraelske vojske i da se oslobađanje poslednjeg izraelskog taoca mora poklopiti sa konačnim povlačenjem izraelskih snaga.
