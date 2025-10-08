Katar traži međunarodne garancije da Izrael neće nastaviti rat u Gazi

RTV pre 16 minuta  |  Tanjug
Katar traži međunarodne garancije da Izrael neće nastaviti rat u Gazi

DOHA - Katar zahteva "snažne, pisane međunarodne garancije" da Izrael neće nastaviti rat u Gazi nakon postizanja sporazuma o prekidu vatre, izjavio je portparol katarskog Ministarstva spoljnih poslova Madžed el-Ansari.

El-Ansari je za saudijski list "Al-Arabija" rekao da Katar želi da obezbedi da tekući pregovori u Egiptu, koji obuhvataju razmenu talaca i palestinskih zatvorenika, kao i privremeno obustavljanje borbi, rezultiraju povlačenjem izraelskih snaga iz Gaze, povećanjem humanitarne pomoći i trajnim okončanjem sukoba, preneo je jutros Tajms of Izrael. Prema njegovim rečima, plan koji predlaže administracija američkog predsednika Donalda Trampa izričito isključuje
