Hamas želi Trampove garancije za sporazum o Pojasu Gaze

Glavni pregovarač Hamasa Halil el Haja, izjavio je danas da palestinski pokret želi „garancije“ američkog predsednika Donalda Trampa i posrednika da će se rat u Pojasu Gaze „završiti jednom za svagda“. „Ne verujemo okupatoru“ ( Izraelu), rekao je El Haja egipatskom mediju Al Kahera njuz, optužujući Izrael da je prekršio dva primirja tokom rata. „Izraelska okupacija nikada nije ispunila svoja obećanja. Zato želimo stvarne garancije predsednika Trampa i zemalja