Hamas želi Trampove garancije za sporazum o Pojasu Gaze

Danas pre 4 sati  |  Beta-AFP
Hamas želi Trampove garancije za sporazum o Pojasu Gaze
Glavni pregovarač Hamasa Halil el Haja, izjavio je danas da palestinski pokret želi „garancije“ američkog predsednika Donalda Trampa i posrednika da će se rat u Pojasu Gaze „završiti jednom za svagda“. „Ne verujemo okupatoru“ ( Izraelu), rekao je El Haja egipatskom mediju Al Kahera njuz, optužujući Izrael da je prekršio dva primirja tokom rata. „Izraelska okupacija nikada nije ispunila svoja obećanja. Zato želimo stvarne garancije predsednika Trampa i zemalja
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Oglasio se zvaničnik Hamasa: Za danas završeni pregovori u Šarm el Šeiku: Fokus na mapama povlačenja izraelskih snaga iz Gaze…

Oglasio se zvaničnik Hamasa: Za danas završeni pregovori u Šarm el Šeiku: Fokus na mapama povlačenja izraelskih snaga iz Gaze i zakazivanje oslobađanja talaca

Blic pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

IzraelPalestinaHamasEgipatDonald TrampGazaPojas Gaze

Svet, najnovije vesti »

Prvo putovanje novog pape u inostranstvo: Evo koje dve zemlje će posetiti poglavar Rimokatoličke crkve Lav xiv

Prvo putovanje novog pape u inostranstvo: Evo koje dve zemlje će posetiti poglavar Rimokatoličke crkve Lav xiv

Kurir pre 4 minuta
(Foto) "i najvažnija stvar": Tramp pomenuo spajanje Kanade i SAD, Karni mu ekspresno odgovorio: Nisam na to mislio!

(Foto) "i najvažnija stvar": Tramp pomenuo spajanje Kanade i SAD, Karni mu ekspresno odgovorio: Nisam na to mislio!

Blic pre 5 minuta
Politiko: Francuski haos dolazi u najgorem trenutku za Evropu

Politiko: Francuski haos dolazi u najgorem trenutku za Evropu

Danas pre 1 sat
(Video) Putinov "nevidljivi ubica" u akciji: Rusija prvi put koristila optički dron za napad na Donjecku oblast i objavila…

(Video) Putinov "nevidljivi ubica" u akciji: Rusija prvi put koristila optički dron za napad na Donjecku oblast i objavila snimak

Blic pre 1 sat
Berže: Makron će ostati predsednik Francuske do poslednjeg minuta svog mandata

Berže: Makron će ostati predsednik Francuske do poslednjeg minuta svog mandata

Blic pre 34 minuta