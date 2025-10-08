Veštice iz Blera

Uprava po meri firme sa Volstrita

Čovek planira, a bog se smeje. Ta je poslovica odavno smišljena pod okriljem jidiša, a važi i danas, na svim jezicima, nezavisno od vere u više sile. Valja joj, međutim, dodati i amandman u skladu sa modernim iskustvima – kada planira čovek koji misli da je bog, običnom čoveku ostaje samo da plače. Donald Tramp opet ima plan za Gazu. Saopštio ga je prošle sedmice u Njujorku bliskoistočnim eminencijama, to jest jordanskom kralju, katarskom emiru, turskom