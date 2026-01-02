"Uzimao sam veće doze" Tramp se konačno oglasio o misterioznim modricama na rukama o kojima je ceo svet brujao (foto)

Blic pre 4 sati
"Uzimao sam veće doze" Tramp se konačno oglasio o misterioznim modricama na rukama o kojima je ceo svet brujao (foto)
Njegov lekar tvrdi da je Tramp u odličnom zdravstvenom stanju uprkos iznetim tvrdnjama Potvrđeno je da ima probleme sa oticanjem nogu, što pripisuje hroničnoj venskoj insuficijenciji Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da uzima veće doze aspirina nego što su mu lekari preporučili, navodeći da je to razlog vidljivih modrica na rukama, koje su poslednjih meseci ponovo pokrenule pitanja o njegovom zdravstvenom stanju. - Kažu da je
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Tramp: Uzimao sam veće doze aspirina od preporučenih, zato imam modrice

Tramp: Uzimao sam veće doze aspirina od preporučenih, zato imam modrice

RTV pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Donald Tramp

Svet, najnovije vesti »

"Pomolimo se svi zajedno za mir" Papa Lav započeo novu godinu svečanom misom, poslao snažnu poruku vernicima!

"Pomolimo se svi zajedno za mir" Papa Lav započeo novu godinu svečanom misom, poslao snažnu poruku vernicima!

Kurir pre 54 minuta
Izrael potvrdio odluku o zabrani rada 37 nevladinih organizacija u Gazi

Izrael potvrdio odluku o zabrani rada 37 nevladinih organizacija u Gazi

Politika pre 49 minuta
Bubnjar Tila Lindemana bacio tortu u lice ruskog turiste tokom koncerta na Tajlandu

Bubnjar Tila Lindemana bacio tortu u lice ruskog turiste tokom koncerta na Tajlandu

Politika pre 19 minuta
Japanski car Naruhito u novogodišnjoj poruci naglasio važnost mira

Japanski car Naruhito u novogodišnjoj poruci naglasio važnost mira

Politika pre 34 minuta
Venecuela oslobodila još 88 zatvorenika uhapšenih nakon protesta posle izbora

Venecuela oslobodila još 88 zatvorenika uhapšenih nakon protesta posle izbora

Politika pre 34 minuta